Kriminalität: Festnahme auf der A3: Mann soll Ex-Partnerin entführt haben

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der Wagen des Mannes am Dienstag kontrolliert. Der 35-Jährige wurde festgenommen und am Mittwoch einer Ermittlungsrichterin vorgeführt. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die 32-Jährige war laut Polizei wohlauf und wurde von ihren Angehörigen abgeholt.