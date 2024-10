Angriff folgte wohl auf Streit zwischen Fernfahrern

Den Angaben zufolge gerieten am Samstagabend mehrere Fernfahrer auf dem Parkplatz eines Firmengeländes in Streit. Zunächst hätten sich die Männer vertragen und seien in ihre Fahrerkabinen zurückgekehrt, hieß es. Wenig später sollen die beiden Lastwagenfahrer im Alter von 28 und 52 Jahren aber erneut aneinandergeraten sein.