Kriminalität FBI zeigt Foto von Tatverdächtigem im Vermisstenfall Guthrie

Die 84-jährige Nancy Guthrie gilt seit Ende Januar als vermisst. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus. Guthrie und ihre beiden Geschwister hatten sich in den vergangenen Tagen nach mehreren Erpressungsschreiben wiederholt in Videobotschaften an den oder die weithin unbekannten mutmaßlichen Entführer gewandt und dabei zuletzt auch eine mögliche Lösegeldzahlung angedeutet. Eine Frist zur Zahlung von sechs Millionen US-Dollar (rund 5,05 Mio Euro), die in einem Schreiben gefordert worden war, war am Montagabend verstrichen - die Folgen sind unklar.