Kriminalität: Familienstreit löst größeren Polizeieinsatz aus

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Familienstreit hat in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei sei es am Freitagabend auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die 40 Jahre alte Ehefrau habe den Notruf gewählt. Aufgrund ihrer Schilderungen seien die Beamten davon ausgegangen, dass noch mindestens ein Kind der Familie in Gefahr sein könnte. Gleich mehrere Streifenwagen seien ausgerückt.