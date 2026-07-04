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  4. Familienstreit löst größeren Polizeieinsatz aus

Kriminalität Familienstreit löst größeren Polizeieinsatz aus

Bei einem Familienstreit wird es handgreiflich. Eine Frau wählt den Notruf und gleich mehrere Streifenwagen rücken an. Ist ein Kind noch in Gefahr?

Kriminalität: Familienstreit löst größeren Polizeieinsatz aus
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Mehrere Streifen sind auf dem Weg zu einem Familienstreit. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ein Familienstreit hat in Wiesbaden einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Dabei sei es am Freitagabend auch zu Handgreiflichkeiten gekommen, sagte eine Polizeisprecherin. Die 40 Jahre alte Ehefrau habe den Notruf gewählt. Aufgrund ihrer Schilderungen seien die Beamten davon ausgegangen, dass noch mindestens ein Kind der Familie in Gefahr sein könnte. Gleich mehrere Streifenwagen seien ausgerückt.

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Laut Polizei blieben alle Beteiligten unverletzt. Die Sprecherin machte keine Angaben dazu, welche Gefahr für mindestens eines der Kinder bestanden oder zwischen welchen Familienmitgliedern genau sich der Streit ereignet habe. Sie verwies auf die laufenden Ermittlungen.