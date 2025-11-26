Reutlingen - Ein 63 Jahre alter Mann soll im Großraum Reutlingen in Baden-Württemberg seine Ehefrau, seine beiden Söhne, seine Schwester und dann sich selbst getötet haben. Viele Fragen sind noch offen.
