Kriminalität: Falscher Polizist greift Mann bei Verkehrskontrolle an

Aus einem zivilen Auto gab der angebliche Polizist dem jungen Mann demnach am Montag ein Signal, das ähnlich zu "Bitte Halten" war. Dann sei er mit einer Weste, auf der "Polizei" gestanden habe aus seinem Fahrzeug gestiegen und zum Autofenster des 20-Jährigen gegangen. Er forderte den Fahrer den Angaben zufolge auf, für einen Alkoholtest auszusteigen. Beim Aussteigen habe der falsche Polizist den 20-Jährigen mit der Faust in den Bauch geschlagen und ihn im Gesicht leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.