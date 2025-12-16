Kriminalität: Falscher Polizist greift Mann bei Verkehrskontrolle an

Dasing (dpa/lby) - Ein falscher Polizist hat einen Autofahrer im Landkreis Aichach-Friedberg angehalten und angegriffen. Der bislang unbekannte Mann stoppte den 20-Jährigen in Dasing für eine Verkehrskontrolle, wie die Polizei mitteilte.
Aus einem zivilen Auto gab der angebliche Polizist dem jungen Mann demnach am Montag ein Signal, das ähnlich zu "Bitte Halten" war. Dann sei er mit einer Weste, auf der "Polizei" gestanden habe aus seinem Fahrzeug gestiegen und zum Autofenster des 20-Jährigen gegangen. Er forderte den Fahrer den Angaben zufolge auf, für einen Alkoholtest auszusteigen. Beim Aussteigen habe der falsche Polizist den 20-Jährigen mit der Faust in den Bauch geschlagen und ihn im Gesicht leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher.
Als sich der junge Mann wehrte, flüchtete der Angreifer in seinem Auto mit Münchner Kennzeichen, wie die Polizei mitteilte. Ob der falsche Polizist alleine unterwegs war oder jemand in seinem Fahrzeug saß, war laut Polizeiangaben zunächst unklar. Die Ermittler suchten nach Zeugen.