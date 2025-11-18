Kriminalität: Falscher Busfahrer soll Schülerin angesprochen haben

Biessenhofen (dpa/lby) - Ein Mann soll sich in Schwaben als Busfahrer ausgegeben und ein Mädchen an einer Haltestelle zum Einsteigen aufgefordert haben. Die Zwölfjährige wartete in Biessenhofen (Landkreis Ostallgäu) auf den Schulbus, wie die Polizei mitteilte. Dann sei ein weißer Kleinbus vorgefahren – und der Mann habe erklärt, er übernehme die Fahrt auf der betreffenden Linie. Dann habe er sie zum Einsteigen aufgefordert. An der Fahrzeugfront sei ein LED-Schild mit der Liniennummer angebracht gewesen.