Kriminalität: Falsche Polizisten wollen 71-Jährige ausnehmen und scheitern

Weimar (dpa/th) - So haben sie sich das wohl nicht vorgestellt: Zwei mutmaßliche Diebe haben sich in Weimar als Polizisten ausgegeben und sind so in das Haus einer 71-Jährigen gelangt. Dort seien aber Angehörige der Dame gewesen und hätten einen der Männer zumindest kurzzeitig festgehalten, teilte die Polizei mit. Offenbar hätten die beiden damit nicht gerechnet. Der Mann habe sich losgerissen, beide seien geflüchtet. Ein Schaden sei der Dame nicht entstanden.