 
Region
Blaulicht
Meinung
Sport
Genuss & Freizeit
Bei uns daheim
Deutschland & Welt
Wirtschaft & Finanzen
Gesellschaft
  2. Region
  4. Thüringen

  6. Falsche Polizisten wollen 71-Jährige ausnehmen und scheitern

Kriminalität Falsche Polizisten wollen 71-Jährige ausnehmen und scheitern

Zwei Männer geben sich bei einer älteren Dame als Polizisten aus und werden hereingelassen. Doch dort erwartet sie eine Überraschung.

Kriminalität: Falsche Polizisten wollen 71-Jährige ausnehmen und scheitern
1
Die Polizei sucht nun nach den Tätern. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

Weimar (dpa/th) - So haben sie sich das wohl nicht vorgestellt: Zwei mutmaßliche Diebe haben sich in Weimar als Polizisten ausgegeben und sind so in das Haus einer 71-Jährigen gelangt. Dort seien aber Angehörige der Dame gewesen und hätten einen der Männer zumindest kurzzeitig festgehalten, teilte die Polizei mit. Offenbar hätten die beiden damit nicht gerechnet. Der Mann habe sich losgerissen, beide seien geflüchtet. Ein Schaden sei der Dame nicht entstanden. 

Nach der Werbung weiterlesen

Zuvor sei sie zunächst von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter telefonisch kontaktiert worden. Danach gab sich ein weiterer Anrufer als Polizeibeamter aus und kündigte an, Zivilkräfte zu der Frau zu schicken. Am Abend klingelten dann wirklich die beiden Männer, die sich als Mitarbeiter des Bundeskriminalamts ausgaben und angeblich Geldbeträge und Wertgegenstände dokumentieren wollten. Die Polizei sucht nun nach den mutmaßlichen Tätern.