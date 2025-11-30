Kriminalität: Falsche Polizisten ergaunern Goldmünzen in Greiz

Greiz (dpa/th) - Ein Ehepaar in Greiz ist um einen fünfstelligen Geldbetrag betrogen worden. Laut Polizei sind sie Opfer eines Schockanrufs geworden. Das Paar war demnach am Freitag wiederholt angerufen worden. Unbekannte gaben sich als Polizisten aus und sollen behauptet haben, dass ihr Sohn in einen tödlichen Unfall verwickelt wurde. Zur Auslösung aus der Haft sollten die beiden einen fünfstelligen Geldbetrag in Goldmünzen übergeben, hieß es weiter. Nachdem dies geschehen war, kontaktierten die Eheleute ihren Sohn und stellten den Betrug fest, so die Polizei. Die Suche nach dem Unbekannten verlief nach Polizeiangaben erfolglos.