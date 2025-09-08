Kriminalität: Falsche Polizisten erbeuten Schmuck und Geld von Senior

Helmstadt (dpa/lby) - Trickbetrüger haben einen 81-Jährigen im Landkreis Würzburg reingelegt und ein Vermögen mit einem sechsstelligen Wert erbeutet. Angebliche Polizeibeamte hatten am vergangenen Donnerstag bei ihm in Helmstadt angerufen, wie die Polizei mitteilte. Sie behaupteten, seine Tochter habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem jemand ums Leben kam. Zur Abwendung einer Gefängnisstrafe sollte der Mann eine Kaution an einen Abholer übergeben.