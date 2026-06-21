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Kriminalität Falsche Polizisten auf Beutezug: Seniorinnen betrogen

Unbekannte treiben in falscher Polizeiuniform im Großraum Dresden ihr Unwesen. Ihre Opfer - zwei Seniorinnen - übergeben den Betrügern Schmuck mit hohem Wert.

Kriminalität: Falsche Polizisten auf Beutezug: Seniorinnen betrogen
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Mit falschen Identitäten haben Unbekannte Gold und Schmuck im Wert von 65.000 Euro erbeutet. Die Polizei warnt vor solchen Betrugsmaschen. (Symbolbild) Foto: Roland Weihrauch/dpa

Pirna (dpa/sn) - Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben haben, haben am Freitag gleich mehrfach ihr Unwesen im Großraum Dresden getrieben: In Pirna geriet eine 87-Jährige ins Visier. Bei einem Trickanruf überzeugte ein Mann, der sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab, die Frau zunächst, dass sie eine neue Bankkarte benötige. Ein Zweiter tauchte schließlich als vermeintlicher Polizist an der Wohnanschrift der Frau auf, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Ihm übergab die nichtsahnende Dame schließlich Goldmünzen und Goldschmuck im Wert von geschätzten 65.000 Euro. 

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Knapp eine Stunde zuvor hatte im rund 40 Kilometer entfernten Wilsdruff eine 86-Jährige einen ähnlichen Anruf erhalten. Vermeintliche Polizeibeamte ließen die Frau glauben, dass ihre Geldkarten abgelaufen seien und brachten sie dazu, ihre PIN am Telefon herauszugeben. Noch während des Telefonats erschien ein Mann an der Wohnung der Frau und ließ sich von ihr die Geldkarten und Goldschmuck aushändigen. Die Höhe des Vermögensschadens ist laut Polizei bislang unbekannt. 

Die Polizeidirektion Dresden warnt: Die Polizei sichere keine Wertgegenstände oder Bargeld. Polizisten können sich stets ausweisen. Übergaben von Gegenständen werden von den Beamten stets immer quittiert! Derartige Anrufe oder ähnliche Verdachtsfälle sollten Betroffene stets bei der Polizei melden.