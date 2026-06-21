Pirna (dpa/sn) - Betrüger, die sich als Polizisten ausgegeben haben, haben am Freitag gleich mehrfach ihr Unwesen im Großraum Dresden getrieben: In Pirna geriet eine 87-Jährige ins Visier. Bei einem Trickanruf überzeugte ein Mann, der sich als Sparkassenmitarbeiter ausgab, die Frau zunächst, dass sie eine neue Bankkarte benötige. Ein Zweiter tauchte schließlich als vermeintlicher Polizist an der Wohnanschrift der Frau auf, teilte die Polizeidirektion Dresden mit. Ihm übergab die nichtsahnende Dame schließlich Goldmünzen und Goldschmuck im Wert von geschätzten 65.000 Euro.