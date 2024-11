Bewohner bemerkten Diebstahl nach angeblicher "Visite"

Die Beschuldigten sind dringend verdächtig, sich als Pflegekräfte ausgegeben und so Zugang zu Wohnräumen erschlichen zu haben. Während angebliche Pfleger ihre Opfer in ein Gespräch verwickelten, sollen andere Bandenmitglieder den Wohnraum nach Geld und Wertgegenständen durchsucht haben. "Die Bewohner bemerkten das Fehlen der Gegenstände erst nach der angeblichen "Visite"", hieß es in der Mitteilung.