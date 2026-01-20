Kriminalität: Falsche Heizungsnotdienste kassieren im Winter ab

Kempten (dpa/lby) - Mindestens 16 Mal sollen Süden und Westen Schwabens nicht ausgebildete Handwerker, sondern Betrüger Geld für die vermeintliche Reparatur kaputter Heizungen kassiert haben. In einem Fall sei ein Wasserschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium in Kempten im Allgäu mit. Zudem hätten die Betrüger insgesamt 13.000 Euro erbeutet, so eine Sprecherin der Polizei.