 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region

  4. Falsche Heizungsnotdienste kassieren im Winter ab

Kriminalität Falsche Heizungsnotdienste kassieren im Winter ab

Heizungsdefekt im Winter? Betrüger nutzen die Not aus und lassen sich bezahlen – ohne echte Reparatur. Die Polizei warnt vor falschen Handwerkern in Schwaben.

Kriminalität: Falsche Heizungsnotdienste kassieren im Winter ab
1
Die Polizei warnt vor Betrügern bei Heizungsreparaturen. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kempten (dpa/lby) - Mindestens 16 Mal sollen Süden und Westen Schwabens nicht ausgebildete Handwerker, sondern Betrüger Geld für die vermeintliche Reparatur kaputter Heizungen kassiert haben. In einem Fall sei ein Wasserschaden in Höhe von mindestens 20.000 Euro entstanden, teilte das Polizeipräsidium in Kempten im Allgäu mit. Zudem hätten die Betrüger insgesamt 13.000 Euro erbeutet, so eine Sprecherin der Polizei.

Nach der Werbung weiterlesen

Die Täter in solchen Fällen hätten keine handwerklichen Kenntnisse, verlangten hohe Summen und verschwänden, ohne die kaputte Heizung wirklich repariert zu haben. In diesem Winter habe man deutlich mehr Betrugsanzeigen in diesem Bereich erhalten.

Die Polizei warnt deswegen vor den "derzeit aktiven Betrügern". Besonders sollte man unter anderem auch bei ungewöhnlich hohen Summen und sofortiger Barzahlung aufpassen. Im Zweifelsfall könne man auch die Polizei kontaktieren, bevor man einen Auftrag erteile.