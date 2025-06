Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen in der Umgebung gesehen haben oder Hinweise geben können, sich zu melden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor ähnlichen Betrugsmaschen: Es sollte niemals Bargeld an Unbekannte übergeben werden. Im Zweifel wird geraten, Angehörige oder die Polizei zu kontaktieren.