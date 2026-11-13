Kriminalität Fall Langley bei "Aktenzeichen XY … ungelöst"

Regensburg (dpa/lby) - Im Fall der seit Juli 2007 vermissten Kerstin Lee Langley aus Regensburg erhoffen sich die Ermittler weitere wichtige Zeugenhinweise über die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY … ungelöst". Im Oktober gab es in dem Cold Case eine entscheidende Wende, als nach fast 20 Jahren im Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Knochen ausgegraben wurden, die den Angaben nach mit hoher Wahrscheinlichkeit von der Vermissten stammen. Eine 56 Jahre alte Frau hatte den Hinweis auf den Grabungsort gegeben.