Kriminalität Fall Langley bei "Aktenzeichen XY … ungelöst"

10.000 Euro Belohnung

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht der Verdacht, dass Kerstin Lee Langley 2007 von drei Personen getötet worden ist. Die 39 Jahre alte Frau wurde damals von ihrem Sohn als vermisst gemeldet. Vor knapp vier Wochen berichteten die Ermittler, dass eine 56 Jahre alte Frau ein Geständnis abgelegt und einen Hinweis auf den Fundort der Leiche gegeben habe - die Schuldgefühle seien für die Tatverdächtige zu groß geworden. Zehn Tage zuvor waren die Knochen gefunden worden.