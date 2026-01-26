Camburg (Saale) (dpa/th) - Am Bahnhof Camburg im Saale-Holzland-Kreis ist ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden die Einsatzkräfte in der Nacht von einem 55-Jährigen alarmiert. Daraufhin sicherten sie den Bereich um den Automaten. Die Bahnstrecke sei für etwa eine Stunde gesperrt worden, um Trümmerteile von der Schiene zu entfernen, teilte die Polizei mit. Der Wert des zerstörten Automaten wurde auf rund 30.000 Euro geschätzt.