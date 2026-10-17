Oßling (dpa/sn) - Ein Busfahrer ist in Oßling (Landkreis Bautzen) von einem Fahrgast angegriffen und leicht verletzt worden. Gegen den 53 Jahre alten Tatverdächtigen wird wegen Körperverletzung eine Anzeige gefertigt, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrgast habe den Fahrer am Freitagabend zunächst bepöbelt und belästigt. Danach sei es zu einem körperlichen Übergriff gekommen. Ein Dritter rief den Rettungsdienst, der die Polizei verständigte. Die Beamten identifizierten den Verdächtigen vor Ort. Der Busfahrer setzte seine Tour anschließend fort.