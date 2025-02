München - In einer S-Bahn in München hat ein Mann laut Polizei mit einem Messer mehrere Fahrgäste bedroht. Verletzt wurde niemand. Die vier betroffenen Passagiere seien in den vorderen Teil des Zuges geflohen und zum Schutz vom Zugführer in dessen Fahrerkabine aufgenommen worden, teilte die Bundespolizei mit. Der 45 Jahre alte Mann sei schließlich alleine im S-Bahn-Abteil eingeschlossen gewesen und festgenommen worden.