Kriminalität: Fahrer nach tödlichem E-Scooter-Unfall ermittelt

Weimar (dpa/th) - Zwei Jungen haben Anfang September einen 74-Jährigen in Weimar mit dem E-Scooter angefahren und tödlich verletzt - nun hat die Polizei die zwei Verdächtigen ermittelt. Ein Jugendlicher sei mit seinem Vater zur Polizei gekommen und habe sich als Fahrer gestellt, sagte ein Sprecher. Wenig später wurde demnach auch der mutmaßliche Mitfahrer ermittelt. Dieser sei noch nicht im Jugendalter, also über 14 Jahre alt, und damit auch nicht strafmündig. Ein genaues Alter der beiden nannte der Sprecher nicht. Zuvor hatte der MDR berichtet.