Kriminalität: Fahndungstag - Thüringer Polizei vollstreckt 123 Haftbefehle

Haftbefehle lagen unter anderem wegen Körperverletzung sowie Eigentums- und Betrugsdelikten vor. Auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und nicht gezahlter Geldbußen wurde gefahndet. Die meisten Haftbefehle - insgesamt fünf - wurden nach Polizeiangaben bei einem 70-Jährigen aus dem Raum Gotha vollstreckt. Insgesamt seien etwa zwei Drittel der gesuchten Personen Männer gewesen, so die Polizei.