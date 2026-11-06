Erfurt (dpa/th) - Bei einer großangelegten Fahndungsaktion hat die Thüringer Polizei 17 per Haftbefehl gesuchte Menschen festgenommen. Insgesamt seien an dem Fahndungstag 123 Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Landespolizeidirektion mit. In den meisten Fällen hätten die Gesuchten eine Festnahme durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden können, hieß es. Insgesamt seien dabei gut 36.000 Euro eingezogen worden.
Kriminalität Fahndungstag - Thüringer Polizei vollstreckt 123 Haftbefehle
dpa 06.11.2026 - 12:22 Uhr