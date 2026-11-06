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Kriminalität Fahndungstag - Thüringer Polizei vollstreckt 123 Haftbefehle

Bei einer landesweiten Aktion der Polizei klicken in 17 Fällen die Handschellen. Gegen einen 70-Jährigen liegen gleich fünf Haftbefehle vor.

Kriminalität: Fahndungstag - Thüringer Polizei vollstreckt 123 Haftbefehle
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Bei einer landesweiten Fahndungsaktion hat die Thüringer Polizei 17 per Haftbefehl gesucht Personen festgenommen (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Erfurt (dpa/th) - Bei einer großangelegten Fahndungsaktion hat die Thüringer Polizei 17 per Haftbefehl gesuchte Menschen festgenommen. Insgesamt seien an dem Fahndungstag 123 Haftbefehle vollstreckt worden, teilte die Landespolizeidirektion mit. In den meisten Fällen hätten die Gesuchten eine Festnahme durch Zahlung einer Geldstrafe abwenden können, hieß es. Insgesamt seien dabei gut 36.000 Euro eingezogen worden. 

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Haftbefehle lagen unter anderem wegen Körperverletzung sowie Eigentums- und Betrugsdelikten vor. Auch wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und nicht gezahlter Geldbußen wurde gefahndet. Die meisten Haftbefehle - insgesamt fünf - wurden nach Polizeiangaben bei einem 70-Jährigen aus dem Raum Gotha vollstreckt. Insgesamt seien etwa zwei Drittel der gesuchten Personen Männer gewesen, so die Polizei.

Die Thüringer Polizei bewertet den zweiten landesweiten Fahndungstag in diesem Jahr als Erfolg "zur Durchsetzung rechtskräftiger Entscheidungen".