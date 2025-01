Die Behörde sei grundsätzlich mit einer großen Menge an Haftbefehlen beschäftigt. "Wenn man da gezielt rangehen und in einem Ruck einiges abarbeiten kann, hilft das. Aber gleichzeitig kommt natürlich schon der nächste Schwung an Haftbefehlen rein", so Martin. Zum Stichtag 6. Januar waren 520 Haftbefehle offen, die Zahl ändere sich aber ständig, sagte Martin.