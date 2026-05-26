Garching/München (dpa/lby) - Nach dem Brand zweier Strommasten in Garching hat die bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus die Ermittlungen übernommen. "Aufgrund des Tatobjekts und der Tatmodalitäten ist von einer politischen Tatmotivation auszugehen, wobei die Ermittlungen in alle Richtungen geführt und auch mögliche Zusammenhänge mit früheren Vorfällen untersucht werden", teilte auf dpa-Anfrage ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München mit, der die Zentralstelle angegliedert ist.