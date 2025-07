Auch 15- und 16-Jährige unter Mordverdacht

Nach dem Fund eines toten 23-Jährigen im Juni in einem Bachlauf in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) stehen zwei 15 und 16 Jahre alte Mädchen sowie zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren unter Mordverdacht. Aller vier sitzen in Untersuchungshaft. Strafmündigkeit beginnt nach deutschem Recht ab 14 Jahren, dann gilt zunächst das Jugendstrafrecht.