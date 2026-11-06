Kriminalität: EU um 1,1 Millionen Euro Fördermittel betrogen? Festnahme

Berlin/Halle/München - Weil er mehr als 1,1 Millionen Euro Fördermittel zu Unrecht kassiert haben soll, ist ein Mann in Sachsen-Anhalt festgenommen worden. Zeitgleich dazu gab es Durchsuchungen bei ihm sowie bei zwei weiteren Verdächtigen in München, wie die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) in Berlin mitteilte. Die Einsätze erfolgten demnach bereits am Dienstag. Nach den Angaben wurden dabei Beweismittel gesichert und Vermögenswerte beschlagnahmt, hauptsächlich in Form von Bankkonten und Immobilien.