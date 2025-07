In dem Kellerraum seien auch noch weitere historische Ermittlungsakten zu teils ungelösten Fällen von Mord- und Totschlag entdeckt worden. Teilweise reichten sie bis ins Jahr 1927 zurück, teilte die Polizei mit. Die meisten Fälle lägen allerdings schon so weit in der Vergangenheit, dass an ihnen nur noch ein historisches Interesse bestehe - neue Ermittlungen werde es wohl nicht mehr geben, sagte eine Sprecherin.