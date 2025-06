In Franken gab es seit April dieses Jahres bereits eine ganze Serie an Einbrüchen in Schulen. Zwei 21 Jahre alte Verdächtige wurden Anfang Juni vorläufig festgenommen und kamen wieder auf freien Fuß. Ein 23 Jahre alter Verdächtiger sitzt seit Mai in U-Haft, er wurde laut Polizei bei einem Einbruch in Baden-Württemberg auf frischer Tat ertappt.