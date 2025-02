Polizei sichert Spuren

Im Bereich des Tatorts suchten Beamte auch am Mittwoch nach Spuren und Beweismitteln. Ein Erotik-Kino in der Gegend habe mit der Tat nach ersten Erkenntnissen nichts zu tun, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage. Die Polizei ermittelt in der Sonderkommission "Rampe" mit über 60 Beamten.