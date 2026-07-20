Kriminalität: Engel und Metallvasen von Friedhöfen gestohlen

Willingshausen (dpa/lhe) - In Willingshausen im Schwalm-Eder-Kreis ist von zwei Friedhöfen Grabschmuck im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen worden. Die Polizei sucht nach den Tätern und prüft, ob die Fälle zusammenhängen. Nach Angaben der Polizei wurde am Freitag auf einem Friedhof im Stadtteil Merzhausen eine Messingfigur im Wert von etwa 2.000 Euro von einem Grabstein entfernt. Auf demselben Friedhof wurden zudem von acht bis zehn Gräbern Schmuck- und Ziergegenstände gestohlen, darunter Engel und Metallvasen. Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar.