Burgthann/Schwarzenbruck (dpa/lby) - Bei Einbrüchen in mehrere Schulen und eine Kita im Landkreis Nürnberger Land ist laut Polizei zum Teil erheblicher Schaden entstanden. Unbekannte seien in der Nacht auf Freitag in eine Grundschule in Schwarzenbruck und zwei Grundschulen sowie eine Kita in Burgthann eingebrochen, teilte ein Sprecher der Polizei mit.