Kriminalität: Einbrüche in Oberfranken - Polizei vermutet Zusammenhang

Hof (dpa/lby) - Mehrere Einbrüche sind der Polizei in Oberfranken gemeldet worden. Möglicherweise gibt es einen Zusammenhang zwischen den Taten. Unbekannte Täter brachen Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag in ein Küchenstudio sowie in eine Technische Prüfstelle in Hof ein. Beide Gebäude befinden sich in derselben Straße. Die Einbrecher erbeuteten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich und hinterließen einen Schaden von mehr als 5.000 Euro.