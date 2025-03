Der 66-Jährige war demnach in der Nacht auf Aschermittwoch in seiner Wohnung in Ansbach von einem Einbrecher angegriffen worden und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Diese verließ der Mann in der Nacht auf den vergangenen Freitag aus bislang unbekannten Gründen. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde er wenige Stunden später leblos gefunden und starb.