Aschaffenburg (dpa/lby) - Zwei Verdächtige sind nach einem Einbruch in eine Eissporthalle in Aschaffenburg auf ihrer Flucht in den Main gesprungen. Ein 42-Jähriger sei in die Flussmitte geschwommen und nach rund 25 Minuten von der Feuerwehr gerettet worden, teilte die Polizei mit. Einen 36-Jährigen, der demnach in Ufernähe schwamm, dirigierten Beamte ans Ufer.