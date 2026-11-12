Weimar (dpa/th) - Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus im Weimar eingebrochen und haben Wertsachen im Wert von etwa 20.000 Euro gestohlen. Die 77-jährige Bewohnerin des Hauses bemerkte die Tat kurz darauf, wie eine Polizeisprecherin sagte. Zur Tatzeit am frühen Mittwochabend war sie gerade nicht im Haus. In das Gebäude hatten sich die Unbekannten demnach zuvor gewaltsam Zutritt verschafft und das gesamte Haus durchwühlt.