66-Jähriger starb nach Wohnungseinbruch

Der Tatverdächtige soll in der Nacht auf Aschermittwoch in die Wohnung eines 66-Jährigen eingebrochen sein und diesem schwere Verletzungen zugefügt haben. Der 66-Jährige kam zur Behandlung in eine Klinik, verließ diese aus unbekannten Gründen aber wieder. Kurz darauf wurde der Mann leblos gefunden und starb. Die Ermittler gehen von einem Zusammenhang des Todes des Mannes mit dem Einbruch aus.