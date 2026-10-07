Wabern (dpa/lhe) - Gerade einmal 50 Cent haben Diebe bei einem Einbruch in ein Altenheim im nordhessischen Wabern erbeutet. Nach Polizeiangaben hebelten die noch unbekannten Einbrecher zwischen Montagabend und Dienstagmorgen zwei Fenster des Büros in dem Heim auf und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Sie hätten jedoch lediglich etwas Kleingeld aus einer Geldkassette entwendet, die kurz zuvor geleert worden sei, so die Polizei. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu melden.