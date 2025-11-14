Kriminalität: Einbrecher überraschen Seniorin in ihrer Wohnung

Die Männer öffneten demnach am Donnerstag gewaltsam die Terrassentür der Wohnung in Straubing. Darin befand sich den Angaben zufolge die 71 Jahre alte Bewohnerin und versuchte, die Polizei zu rufen. Die Einbrecher hätten der Frau das Handy entrissen und alle Räume durchwühlt. Sie stahlen laut Polizeiangaben einen Tresor, in dem sich Schmuck und Bargeld befand.