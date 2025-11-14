Kriminalität: Einbrecher überraschen Seniorin in ihrer Wohnung

Straubing (dpa/lby) - Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung von zwei Einbrechern überrascht worden. Die beiden bislang unbekannten Männer stahlen einen Standtresor und flüchteten, wie die Polizei mitteilte.
Zwei Männer brechen in die Wohnung einer 71-Jährigen in Straubing ein. Die Frau befindet sich zu dem Zeitpunkt zu Hause.
Straubing (dpa/lby) - Eine Seniorin ist in ihrer Wohnung von zwei Einbrechern überrascht worden. Die beiden bislang unbekannten Männer stahlen einen Standtresor und flüchteten, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Die Männer öffneten demnach am Donnerstag gewaltsam die Terrassentür der Wohnung in Straubing. Darin befand sich den Angaben zufolge die 71 Jahre alte Bewohnerin und versuchte, die Polizei zu rufen. Die Einbrecher hätten der Frau das Handy entrissen und alle Räume durchwühlt. Sie stahlen laut Polizeiangaben einen Tresor, in dem sich Schmuck und Bargeld befand.
Die Seniorin blieb unverletzt und flüchtete in ein angrenzendes Restaurant, wie es hieß. Als Mitarbeiter das Haus betraten, seien die Männer nicht mehr dort gewesen. Die Polizei fahndete eigenen Angaben zufolge nach den Einbrechern und suchte nach Zeugen.