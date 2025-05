Schönberg (dpa/lby) - Mehr als tausend Smartphones sollen Einbrecher aus einem Großhandel für IT- und Elektronikartikel im Landkreis Freyung-Grafenau gestohlen haben. Die bislang unbekannten Täter seien in der Nacht gewaltsam in das Firmengelände in Schönberg eingedrungen, teilte die Polizei mit. Zum Wert des Diebesguts wollten sich die Ermittler nicht äußern. Die Kripo ermittelt nun und bittet um Zeugenhinweise.