Kriminalität: Einbrecher sperrt sich selbst in Kiosk ein

München (dpa/lby) - Einen schlafenden Einbrecher hat ein Mitarbeiter in einem Kiosk in München gefunden. Laut Polizei war der 39-Jährige in das Geschäft eingebrochen und hatte mehrere Getränke entwendet, darunter Whisky und Energydrinks. Als er den Kiosk verlassen wollte, gelang ihm dies aber wegen der verschlossenen Tür nicht mehr, wie die Polizei mitteilte. Im Anschluss habe er den Whisky und die Energydrinks getrunken und sei eingeschlafen.