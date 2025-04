Neu-Ulm - Maskierte und bewaffnete Einbrecher haben in Neu-Ulm den Bewohner eines Einfamilienhauses verletzt und in einen Keller eingesperrt. Der 57-Jährige habe die Täter vermutlich überrascht, als er ins Bett gehen wollte, teilte die Polizei mit. Die Einbrecher griffen den Mann demnach am Samstagmorgen gegen 1.30 Uhr sofort an, überwältigten ihn und bedrohten ihn mit einem Messer und mit einem Hammer.