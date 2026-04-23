Kriminalität: Einbrecher schläft tagelang vor Supermarkt im Auto

Landshut (dpa/lby) - Ein 51-Jähriger hat tagelang in seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz übernachtet - und ist in der Zeit wohl mehrfach in den Laden eingebrochen. Der Filialleiter hatte die Polizei verständigt, weil ein Mann seit über einer Woche in dem abgestellten Auto wohne, wie die Polizei mitteilte. Zugleich sei es in diesem Zeitraum zu fünf Fehlalarmen im Markt gekommen. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Mann - und fanden in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt, wie es weiter hieß.