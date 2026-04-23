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Kriminalität Einbrecher schläft tagelang vor Supermarkt im Auto

Ein Filialleiter ruft die Polizei, weil in einem Auto vor seinem Markt ein Mann wohne. Was die Beamten bei der Kontrolle daraufhin entdecken.

Kriminalität: Einbrecher schläft tagelang vor Supermarkt im Auto
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Bei der Kontrolle wurden die Beamten fündig. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Landshut (dpa/lby) - Ein 51-Jähriger hat tagelang in seinem Auto auf einem Supermarktparkplatz übernachtet - und ist in der Zeit wohl mehrfach in den Laden eingebrochen. Der Filialleiter hatte die Polizei verständigt, weil ein Mann seit über einer Woche in dem abgestellten Auto wohne, wie die Polizei mitteilte. Zugleich sei es in diesem Zeitraum zu fünf Fehlalarmen im Markt gekommen. Daraufhin kontrollierten die Beamten den Mann - und fanden in seinem Wagen diverse Gegenstände aus dem Markt, wie es weiter hieß.

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"Eine Überprüfung der Videoaufzeichnung im Markt ergab, dass es sich nicht um Fehlalarme handelte, sondern der 51-Jährige tatsächlich im Markt mit einer Taschenlampe unterwegs war", schilderten die Beamten. Dazu stellten sie drei beschädigte Außentüren mit Spuren eines Hebelwerkzeuges fest. Ein dazu passender Schraubenzieher habe im Auto des Mannes gelegen, gegen den nun wegen mehrerer Delikte ermittelt wird.