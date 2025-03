Buchenberg (dpa/lby) - Großen Schaden angerichtet haben bislang flüchtige Täter in einer Bankfiliale in Schwaben. Die Unbekannten sollen sich in der Nacht auf Sonntag zunächst durch Aufhebeln Zugang zu der Bank in Buchenberg (Landkreis Oberallgäu) verschafft haben, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.