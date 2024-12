Anklage: Vater nahm Tod des Kindes billigend in Kauf

Der Mann lebte laut Anklage mit seiner Partnerin in einer gemeinsamen Wohnung in Forchheim. Zwischen Ende Februar und Ende März dieses Jahres soll er seinem Sohn in zahlreichen Fällen massive Schmerzen zugefügt haben, um sich an diesem abzureagieren, wenn der kleine Junge nicht so reagierte, wie es sich der 25-Jährige vorstellte.