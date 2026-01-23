Tastungen (dpa/th) - In einem leeren Kuhstall im Eichsfeld hat die Polizei eine illegale Cannabis-Plantage ausgehoben. Dabei wurden in Teistungen etwa 140 Kilogramm Cannabis sichergestellt, die nun vernichtet werden sollen, wie die Polizei mitteilte. Auf die Spur der Züchter kamen die Beamten nach dem Tipp eines Betreibers von Photovoltaikanlagen. Diesem war aufgefallen, dass von seinen Solaranlagen unberechtigt Strom abgezapft wurde.