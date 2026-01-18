Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (dpa/th) - Mit einer angeblich gewinnbringenden Geldanlage haben Betrüger ein Ehepaar aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) um 128.000 Euro gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Geschädigten über eine Art KI-generierte Werbeanzeige auf das vermeintliche Investment aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, durch regelmäßige Einzahlungen einen hohen Gewinn zu erhalten.
Kriminalität Ehepaar verliert 128.000 Euro durch Anlagebetrug
dpa 18.01.2026 - 09:59 Uhr