Kriminalität: Ehepaar verliert 128.000 Euro durch Anlagebetrug

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (dpa/th) - Mit einer angeblich gewinnbringenden Geldanlage haben Betrüger ein Ehepaar aus Mohlsdorf-Teichwolframsdorf (Landkreis Greiz) um 128.000 Euro gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die Geschädigten über eine Art KI-generierte Werbeanzeige auf das vermeintliche Investment aufmerksam geworden, wie die Polizei mitteilte. Ihnen wurde in Aussicht gestellt, durch regelmäßige Einzahlungen einen hohen Gewinn zu erhalten.