Kriminalität: E-Scooter von Brücke geworfen - 23-Jähriger vor Gericht

Die Staatsanwaltschaft führte an, dass die Freundin des Angeklagten zuvor erfolglos versucht habe, den auf der Brücke abgestellten E-Scooter in Betrieb zu nehmen. Auch aus Frustration darüber soll der junge Mann den Roller von der Brücke geworfen haben. Laut Anklage war sich der junge Mann über die tödliche Gefahr des Wurfs bewusst und nahm in Kauf, dass jemand sterben könnte, sollte der E-Scooter einen Menschen etwa am Kopf treffen. Es sei nur dem Zufall zu verdanken, dass letztlich niemand verletzt wurde, ist die Staatsanwaltschaft überzeugt. Ein Urteil könnte Mitte Dezember fallen.