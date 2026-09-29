Kriminalität: Durchsuchungen nach bewaffneten Angriffen in Dresden

Sie sollen in der Nacht zum 5. August gemeinsam mit drei weiteren, bislang unbekannten Tätern eine vier- und eine fünfköpfige Gruppe attackiert haben. Zunächst kam es zu verbalen Auseinandersetzungen, dann warfen die mit Sturmmasken vermummten Angreifer mit Bierflaschen nach den Opfern. Bei der zweiten Attacke traten sie auch auf einen Pkw ein, mit dem die Geschädigten flüchteten, und forderten eine Frau unter Vorhalt eines Schlagstocks und einer Schusswaffe auf zu verschwinden.