Dresden (dpa/sn) - Nach Angriffen mit Bierflaschen, Schlagstock und Schusswaffe in der Dresdner Neustadt hat die Polizei bei sieben Verdächtigen Durchsuchungen durchgeführt. Den 20- bis 35-Jährigen wird unter anderem gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung vorgeworfen, wie das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft mitteilten. Es wurden Objekte in Sachsen, Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern durchsucht.
Kriminalität Durchsuchungen nach bewaffneten Angriffen in Dresden
dpa 29.09.2026 - 12:41 Uhr