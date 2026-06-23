Kriminalität: Duo nach Serie von Tankstellenüberfällen in U-Haft

Frankenthal/Ludwigsburg - Nach einer Serie von Tankstellenüberfällen in Süddeutschland sind zwei Männer in Untersuchungshaft gekommen. Polizisten nahmen die beiden Verdächtigen bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle im rheinland-pfälzischen Frankenthal am Sonntag auf frischer Tat fest, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Die beiden 20 und 33 Jahre alten Männer sollen seit Monatsbeginn mindestens sechs Raubüberfälle auf Tankstellen in Ludwigsburg, Bretten, Karlsruhe, Calw, Sindelfingen und im hessischen Darmstadt verübt haben.