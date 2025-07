Kriminalität: Duo mit Messer soll Senioren zu Hause überfallen haben

Straßkirchen (dpa/lby) - Zwei mit einem Messer bewaffnete Männer sollen einen 83-Jährigen in seinem Haus in Niederbayern überfallen haben. Das Duo habe den Mann in Straßkirchen (Landkreis Straubing-Bogen) ins Gesicht geschlagen, ihn mit dem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert, teilte die Polizei mit. Demnach flüchteten die bislang unbekannten Täter mit einer mit Kleingeld gefüllten Dose und dem Geldbeutel des Seniors.