Kriminalität: Drogenrazzia in Schwaben: Sieben Verdächtige festgenommen

Kempten (dpa/lby) - Die Polizei hat in Schwaben sieben Verdächtige festgenommen, die als Bande mit Drogen gehandelt haben sollen. Bereits Ende März wurden bei Durchsuchungen von Kripo und SEK demnach vier Verdächtige festgenommen, vergangene Woche erneut drei, wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West mitteilte. Sie sitzen inzwischen alle in Untersuchungshaft. Ihr breites Kundennetz sollen sie in Kempten und dem südlichen Oberallgäu mit augenscheinlich harmlosen Taxifahrten mit Drogen versorgt haben.