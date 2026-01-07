Es hätte, an der Großen Strafkammer am Landgericht Meiningen, um viel Stoff gehen können – um sehr große Mengen Drogen. Zur Verhandlung zugelassen worden war aber nur ein Teil der Anklage – zwei Fälle aus dem Jahr 2021, in denen es um mehrere Kilogramm Marihuana und eine unbestimmte Menge, schätzungsweise auch in Kilo zu messen, Amphetamine, „Speed“, geht. Auszugehen ist von einem finanziellen Umfang von etwas weniger als 50 000 Euro.
Kriminalität Drogenbestellung am Kryptohandy
Redaktion 07.01.2026 - 16:28 Uhr